Расстрелявший людей в Германии оставил предсмертное обращение

20.02.2020, 10:37, Разное

Накануне вечером злоумышленник устроил стрельбу немецком городе Ханау. В результате погибли 13 человек, сообщает телеканал «360».

Сначала он застрелил пятерых человек в одной из кальянных баров. Затем мужчина скрылся, но вскоре совершил повторное нападение в двух километрах от первого места преступления. На этот раз жертвами убийцы стали восемь человек, пятеро получили тяжелые ранения. Отправленные за преступником полицейские обнаружили его мертвым в своей квартире. Выяснилось, что стрелок покончил с собой и оставил предсмертную записку, в которой написал, что «некоторые народы должны быть уничтожены».



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