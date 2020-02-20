Rambler и Group-IB выявили мошенничество под видом премии «Лайк года 2020»

20.02.2020, 10:37, Новости дня

Rambler Group и компания Group-IB выявили масштабную многоступенчатую мошенническую схему под видом фиктивной ежесезонной премии «Лайк года 2020», в общей сложности было обнаружено более 1 тыс. использовавшихся в атаке доменов, говорится в совместном релизе компаний.

В рамках этой фишинговой атаки пользователям предлагалось выиграть крупный денежный приз за случайно выбранный лайк, поставленный ими в соцсетях. Для привлечения желающих получить премию мошенники взломали почтовые серверы одного из операторов фискальных данных (ОФД) и массово рассылали пользователям Рунета сообщения от имени «команды Rambler».

После обращений пользователей в Rambler Group, компания провела свое расследование и привлекла Group-IB к реагированию на инцидент.

«Центр реагирования на киберинциденты CERT-GIB выявил, что мошенники использовали несколько векторов атаки для заманивания пользователей к участию в премии «Лайк года 2020». Помимо рассылки почтовых сообщений они также доставляли фишинговые сообщения через другие каналы, в частности, направляли оповещения о денежном вознаграждении в Google-календарь. Используя распространенные методы социальной инженерии, основанные на желании выигрыша, мошенники в течение длительного времени выманивали данные банковских карт пользователей. Тема посланий так или иначе была связана с денежными выплатами. Получателей поздравляли с победой в конкурсе и с денежным призом, который составлял от 100 до 2000 долларов», – передает РИА «Новости» сообщение компаний.

В результате проведенных мероприятий рассылка под видом Rambler Group была остановлена.

«В рамках дальнейшей работы специалистам Group-IB удалось заблокировать большинство связанных с атакой сайтов, на которые осуществлялись переходы из полученных писем и приглашений. В общей сложности схема насчитывает более 1000 доменов. Работа по блокировкам продолжается», – говорится в релизе.

«Мы обращаем особое внимание пользователей на подобные фишинговые атаки. Чаще всего мошенники прикрываются известными брендами и компаниями, чтобы втереться в доверие получателей, собрать их личные данные и использовать их в корыстных целях. Получив подозрительное письмо, стоит к нему отнестись с осторожностью – не переходить по указанным ссылкам. Поэтому мы советуем в таком случае связаться с представителями бренда и уточнить, действительно ли была такая рассылка», – сообщил директор по кибербезопасности Rambler Group Илья Зуев.

Использование календаря в сервисе Gmail является относительно свежим трендом в социнженерии, отмечают эксперты.

«При настройках календаря по умолчанию данные приглашения автоматически добавляются в него вместе с напоминанием. Таким образом любой пользователь Google-календаря может отправить приглашение на мероприятия другим пользователям Gmail, даже если их нет в его адресной книге. В итоге жертва получит уведомление о создании нового события на почту. Ключевые слова в содержании будут следующими: «банк, одобрена, выплата денежных средств, программа, возмещение, получение, согласовано, федеральная, служебная, реквизиты» и т. д», – отметили они.

Напомним, МВД зафиксировало в течение 9 месяцев 2019 года 70-процентный рост количества преступлений в сфере IT-технологий, в том числе с использованием банковских карт и мобильных телефонов.