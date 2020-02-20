Трамп счел выступление экс-мэра Нью-Йорка на дебатах худшим в истории

20.02.2020, 10:37, Новости дня

Трамп назвал худшим в истории выступление экс-мэра Нью-Йорка Майкла Блумбера на общенациональных теледебатах претендентов на выдвижение кандидатом на пост президента США от Демократической партии.

Трамп написал в Twitter, что «выступление Майка Блумберга сегодня (в среду) было, пожалуй, наихудшим в истории дебатов».

Президент отметил, что кандидат «запинался, говорил невпопад и был совершенно некомпетентен».

Американский лидер также отметил, что, по его мнению, прошедшие дебаты сильно уменьшили шансы Блумберга продолжить избирательную гонку.

Вечером 19 февраля в Лас-Вегасе (штат Невада) состоялись общенациональные теледебаты претендентов на выдвижение кандидатом на пост президента США от Демократической партии, передает ТАСС.

На сцену зала Paris Theater в Лас-Вегасе вышли бывший вице-президент США Джозеф Байден, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, экс-мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж и Майкл Блумберг.

Отмечается, что национальный комитет Демократической партии (НКДП) США внес изменения в порядок проведения общенациональных теледебатов, что позволило Блумбергу принять в них участие: НКДП отменил правило о допуске к дебатам только тех претендентов, которые смогли собрать пожертвования на ведение предвыборной кампании минимум у 225 тыс. человек – Блумберг финансирует свою кампанию за собственный счет.

Согласно опросу общественного мнения, проведенного с 14 по 17 февраля по заказу телекомпании NBC и газеты The Wall Street Journal, бывший мэр Нью-Йорка по уровню популярности (14%) занимает третье место среди остальных претендентов в президенты США от Демократической партии и делит его с Уоррен (14%).

По данному показателю Блумберг уступает лишь Сандерсу (27%) и Байдену (15%).

Напомним, 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

Ранее Блумберг победил на праймериз сразу от двух партий.