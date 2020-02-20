«Он бы умер от голода»: мать объяснила, почему бросила ребенка у метро

20.02.2020, 10:31, Новости дня

Мафтунахон Каримова бросила своего маленького сына возле перехода метром, так как ей не на что было его кормить. Об этом рассказал адвокат женщины Александр Тимошенко.

По его словам, Мафтунахон сбежала в Россию из Узбекистана от отца-тирана. Она забеременела, но отец ребенка ее бросил. Сына она родила раньше срока в Наро-Фоминске. После выписки из роддома, ей приходилось искать работу с новорожденным на руках. Работала на стройке, в магазине разнорабочей или уборщицей. Но денег все равно не хватало. Все, что она зарабатывала, ей приходилось отдавать за койку, питание и лекарства для сына. Мальчик постоянно кричал от голода.

"Она понимала, что оставить ребенка — значит обречь его на смерть", — рассказал адвокат.

Каримова обратилась в больницу, где рожала сына, чтобы ей помогли устроить его в детский дом, но туда ее не пустили. Тогда отчаявшаяся женщина решила бросить ребенка, сообщает RT. Она оставила его возле метро, так как знала, что там есть люди и его подберут.

12 февраля возле станции "Парк Победы" сотрудник подземки нашел мальчика, завернутого в одеяло. Ребенка отправили в больницу. На следующий день мать была задержана. В отношении нее возбуждено дело об оставлении в опасности. Она полностью признала свою вину.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.12 / Стало известно о договоренностях США и Китая по торговле

16.01 / На телепроекте «Дом-2» умер оператор

03.01 / Focus Online — вступление Хорватии в Шенген добавит ЕС проблем на внешних границах

22.01 / Глава минобороны Украины выступил против разведения сил в Донбассе

11.02 / США заявили о пересечении Россией «черты допустимых действий» в Сирии

19.01 / Китай сообщил еще о 17 инфицированных новым коронавирусом

20.01 / Россияне смирились с работой в праздники

21.01 / В Белоруссии анонсировали поставки нефти не из России

28.01 / Голосование по поправкам в Конституцию может занять не один день

24.12 / Гончарук анонсировал снижение тарифов на отопление до 30%

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика