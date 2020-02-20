Поступление налогов в бюджет увеличилось в 2019 году на 6,6% до 22,7 трлн рублей

20.02.2020, 10:31, Новости дня

Поступление налогов в бюджет увеличилось в 2019 г. на 6,6% до 22,7 трлн руб., сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров. В том числе в федеральный бюджет поступили 12,6 трлн руб., что на 5,7% (на 700 млрд руб.), больше, чем в 2018 г.

Источниками роста стали НДС (+ 19%, 40% роста произошло за счет повышения ставки НДС с 18% до 20%) и налог на прибыль (+ 11%).

Поступление страховых взносов в бюджет увеличилось в 2019 г. на 9,7% (на 622 млрд руб.) до 7 трлн руб., что на 2,5% опережает рост зарплат (7,2%).

Между тем количество выездных проверок ФНС сократилось в 2019 г. на 34%. Сегодня проверками охвачен в среднем один налогоплательщик из 1 тыс. налогоплательщиков, заключил глава ФНС.



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