Михаил Шахназаров посоветовал Алёне Водонаевой «продолжать рекламировать интимные товары»

20.02.2020, 10:30, Разное

В последние недели вокруг экс-участницы реалити-шоу «Дом-2» и блогера Алёны Водонаевой не стихают скандалы, спровоцированные её высказываниями о «рожающем ради маткапитала быдле» и постом об абортах. Отечественный журналист Михаил Шахназаров посоветовал модели «продолжать рекламировать интимные товары» и не идти «по стезе сутяжничества».
Не так давно Алёна Водонаева обратилась в полицию с заявлением на Константина Малофеева, учредителя канала «Царьград». Блогера «не устроили» слова последнего о том, что он намерен контролировать инициированную проверку «поста об абортах». Михаил Шахназаров считает, что для блогера это вряд ли закончится чем-то хорошим, так как нужно заниматься тем, в чём достиг определённого успеха, и «не лезть в чужое поле деятельности». Водонаевой, по мнению журналиста, успешно удаётся рекламировать в соцсети интимные товары, поэтому она могла бы попробовать работать в секс-шопе.

Кроме того, Шахназаров выразил мнение, что поданное Алёной Водонаевой заявление – просто хайп, так как её основным источником дохода является реклама в соцсети, а «продвижение» интимных игрушек журналист назвал «признаком плохого воспитания». Резюмируя спич, Шахназаров говорит, что другой человек на месте Водонаевой извинился бы за «неправильную формулировку», но она, напротив, решила «глубже ввязаться в историю».



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