Германия избавилась от скандального посла США Гренелла

20.02.2020, 10:30, Новости дня

Американский посол в Германии Ричард Гренелл станет исполняющим обязанности директора Национальной разведки Соединенных Штатов. О его назначении объявил президент США Дональд Трамп.

Глава Белого дома на своей странице в Twitter подчеркнул, что Гренелл «исключительно хорошо» выполнял свою работу на посту дипломата.

Трамп также выразил благодарность действующему и.о. директора Нацразведки США Джозефу Магуайру, отметив его «замечательную работу». «Мы с нетерпением ожидаем тесной работы с ним», – добавил Трамп.

Ричард Гренелл стал послом США в Германии в мае 2018 года. Он неоднократно критиковался за резкие и неоднозначные высказывания. Так, недавно американский дипломат заявил о «благодарности» Европы за санкции США против «Северного потока – 2».

Также Гренелл допускал возможность перевода части американских военных из Германии в Польшу, связав это с нежеланием канцлера Германии Ангелы Меркель повышать военные расходы на НАТО до 2% ВВП по требованию Вашингтона.

Гренелл говорил, что Германия не должна экономить на обороне, так как «Россия стоит на пороге». После этого посла США требовали выслать из Берлина.

Немецкие СМИ во многом связывали то, что отношения Германии и США «оказались на дне», с действиями посла Гренелла.