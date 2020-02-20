Мнение: Как прожить на президентскую минималку

20.02.2020, 10:29, Разное

Как прожить на 10,8 тысяч рублей в месяц, спросила сегодня у Путина питерская жительница и пожаловалась на невозможность прокормиться на прожиточный минимум (https://tass.ru/obschestvo/7797103). Путин согласился, что «очень трудно», а в ответ на реплику собеседницы, что зарплата президента намного больше, не нашел ничего лучшего, как сказать, что у него не самая большая зарплата в стране.

И в самом деле, какая бестактность! Попробуйте-ка достойно, по-президентски, прожить на 720 тыс. руб. в месяц! Когда даже у только что назначенного нового премьера Мишустина (https://t.me/SerpomPo/5008) доход в несколько раз больше!

О главах госкорпораций, куда Путин делегировал своих друзей, и говорить нечего. Миллер качает с «Газпрома» в свой кошелек 2,21 млн руб. в день. Сечин (https://t.me/SerpomPo/3502) получает в день с «Роснефти» 5 млн. У жены главы «Ростеха» Чемезова (https://t.me/SerpomPo/3400.) квартирка напротив Кремля в «Four season» за 5 млрд рублей. Госбанкир Костин в состоянии обеспечить достойную крышу над головой и подруге сердца Наиле Аскер-заде (https://t.me/SerpomPo/3762) (недвижимое имущество журналистки госТВ оценивается в $50 млн ), и официальной жене Наталье Гордеевой – у той 500-метровая квартирка более чем за миллиард рублей в «Гранатном паласе» у Патриарших и еще 230-метровая каморка в Шведском тупике в т.н. «доме друзей президента».

Там, кстати, кроме министра Лаврова есть апартаменты у еще одного старого путинского приятеля Геннадия Тимченко. Этот скромный гражданин Финляндии только за последние 10 лет увеличил свое состояние в 12 раз (https://t.me/SerpomPo/4920) до $22,7 млрд.

А у Путина ни богатой жены, как у Мишустина, ни собачек с личным самолетом, как у экс-вице-премьера, ныне главы ВЭБа Шувалова, (https://t.me/SerpomPo/1821) и в бизнесе президент тоже не работал. Хорошо, что государство щедро оплачивает его представительские расходы. А то пришлось бы, как какому-нибудь Зеленскому в Париже (https://t.me/SerpomPo/4803), приезжать на встречу с коллегами-президентами на жалком «Рено», предоставленном принимающей стороной .

И так у Путина одна из самых маленьких президентских зарплат: почти в 3 раза меньше, чем у президента США. Правда, зарплата Трампа (как официальный миллиардер, он от нее отказался) больше американской минималки (меньше платить работнику нельзя по закону) в 26,6 раза. А разрыв между официальным доходом Путина и МРОТ почти 60 раз.

Зато, как успокоил сегодня несознательную гражданочку Путин, у нас "целая программа поддержки семей с детьми… Большая программа".

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