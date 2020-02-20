Самолет с украинцами из Китая не дали посадить из-за протестов

20.02.2020, 10:26, Новости дня

Самолет с украинскими гражданами, эвакуированными из охваченного вспышкой коронавируса китайского Уханя, не смог сесть в трех областях страны из-за массовых протестов местных жителей. Лайнер сделал 35 кругов над Харьковской областью, но так и не смог приземлиться.

Самолет, на борту которого находятся 48 украинцев и 27 иностранных граждан, вылетел из Уханя накануне вечером. Затем лайнер сделал дозаправку в Казахстане и долгое время кружил над Украиной, сообщают украинские СМИ.

Минздрав Украины засекретил город прибытия «из-за панических настроений», пишет «Страна.ua».

Так, накануне в Львовской области заблокировали госпиталь, где, как ожидалось, должны были разместить эвакуированных. В четверг протесты вспыхнули в Полтавской и Харьковской областях из-за сообщений о том, что борт может сесть в Харькове, а эвакуированные будут размещены под Полтавой.

По информации онлайн-радаров, отслеживающих перемещение самолетов, лайнер с эвакуированными сделал 35 кругов над Харьковской областью и после этого направился в сторону Киева. По другой версии, самолет не смог сесть в Харькове из-за тумана.

Около 09.30 по местному времени (10.30 мск) самолет приземлился в аэропорту «Борисполь».

По информации СМИ, на операцию по доставке граждан планировалось потратить 4,5 млн гривен (почти 12 млн рублей).

Ранее сообщалось, что депутаты Обуховского районного совета Киевской области отказались принимать в своем районе граждан Украины из Уханя, поскольку боялись распространения коронавируса.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, если политики продолжат подстрекать население к неправовым действиям в связи с готовящейся эвакуацией граждан Украины из Китая, эвакуированных поселят в особняки этих политиков.