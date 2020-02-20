Готовящийся к дебюту смартфон Vivo Z6 показали на рендерах

20.02.2020, 10:21, Разное

Китайская компания Vivo Communication Technology в ближайшие дни планирует представить новый смартфон Vivo Z6. Недавно в Сети появились рендеры готовящегося к дебюту гаджета с поддержкой 5G.

В Vivo Z6 разработчики использовали однокристальную систему Snapdragon 765G от Qualcomm, благодаря чему смартфон сможет поддерживать сети нового поколения 5G. О технических характеристиках новинки известно не очень много. К примеру, есть информация о ёмкой аккумуляторной батарее на 5000 мА/ч, быстрой 44-ваттной зарядке и системе жидкостного охлаждения. Оценить дизайн грядущей новинки можно на качественных рендерах, обнародованных инсайдерами.

На тыльной стороне корпуса Vivo Z6 разместили четыре модуля основной камеры и сканер отпечатков пальцев. Для фронтальной камеры предусмотрен вырез в верхнем правом углу дисплея. Более подробно о Vivo Z6 можно узнать уже скоро, так как для его премьеры компания выбрала «особенную» дату — 29 февраля – «дополнительный» день високосного года.