Redmi Note 8 Pro стал дешевле вне территории Китая

20.02.2020, 10:21, Разное

Смартфоны китайского бренда Redmi Note 8 и Note 8 Pro снизились в стоимости в связи с вероятным скорым анонсом девятой модели этой линейки. Например, на территории Индии эти аппараты можно приобрести почти на 10 долларов дешевле.

Мобильные устройства Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro вышли на рынок в конце летнего периода прошедшего года. Уже за первые три месяца реализации на планете удалось продать больше десять миллионов данных смартфонов. Не так давно они стали дешевле в Китае, что свидетельствует о приближающемся анонсе Note 9 и Note 9 Pro, а также об очистке резервов на складе.

Теперь указанные телефоны меньше стоят в Индии. Так, на текущий момент Redmi Note 8 Pro, оснащенный 6 Гб оперативной памяти и 64 Гб ПЗУ, на рынке этого государства обойдется потенциальному потребителю в 195 американских долларов, хотя прежде смартфон продавали за 209 «зеленых». За модификацию с 6 Гб/128 Гб придется выложить 223 доллара, а старшая версия с 8/128 Гб оценивается ныне в $251. Следует отметить, что это перманентный ценник, сниженный до нового уровня, а не временная акция. Гаджет Redmi Note 8 Pro обладает четверной камерой на 64 Мп, дисплеем на 6,53 дюйма, аккумулятором объемом 4500 мАч, однокристальным процессором MediaTek Helio G90T и модулем NFC для выполнения бесконтактных платежей.

Redmi — бренд разной техники, который является собственностью китайской компании Xiaomi. Он производит наушники, ноутбуки, смартфоны и другое. В январе ушедшего года во время одного из мероприятий фирмы было оглашено, что Redmi теперь будет считаться отдельной маркой. Как сказали руководители компании, это даст возможность больше удовлетворять запросы аудитории. Redmi Note 8 — восьмое поколение недорого фаблета с быстрой зарядкой, несколькими видеокамерами на 48 Мп. Модель Note 8T вышла уже с технологией NFC.