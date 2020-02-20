Умер автор функций Ctrl C и Ctrl V

20.02.2020, 10:19, Новости дня

Американский информатик Ларри Теслер, который изобрел набор компьютерных функций «вырезать», «копировать», «вставить», скончался в США в возрасте 74 лет, сообщили СМИ.

Как информирует интернет-портал Yahoo, Теслер окончил Стэндфордский университет, получив ученую степень по математике, в 1965 году. В 1973 году он присоединился к научно-исследовательскому центру Xerox PARC, где, в том числе, участвовал в разработке функций «вырезать», «копировать», «вставить». Кроме того, в это время, как отмечает портал Gizmodo, в центре были разработаны, в частности, графический пользовательский интерфейс и компьютерная мышь.

«Ларри Теслер был научным сотрудником в (компании) Xerox и изобретателем (функций) «вырезать»/»копировать» и «вставить» и много чего еще. Благодаря его революционным идеям ваш рабочий день проходит легче. В понедельник Ларри скончался», – передает РИА «Новости» сообщение компании Xerox.

В 1980 году Теслер начал сотрудничество с компанией Apple, где работал над MessagePad и персональным компьютером Lisa, который считается предшественником Macintosh. После ухода из Apple в 1997 году сотрудничал с несколькими корпорациями, работающими в сфере технологий, включая Amazon и Yahoo!. Причина смерти Теслера не сообщается.



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