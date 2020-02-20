Самолет с эвакуированными из Уханя украинцами кружил между Днепром и Харьковом

20.02.2020, 10:18, Новости дня

Самолет с эвакуированными из Уханя из-за вспышки коронавируса украинцами кружил в воздухе между Днепром и Харьковом, после чего полетел в сторону Киева. Об этом свидетельствуют данные сайта Flightradar24.

Самолет сделал несколько кругов, а потом направился в сторону Киева. 

«ВВС News Україна» пишет, что в аэропорту Харькова дежурят скорые, работники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и полиция.

На борту Boeing – 73 пассажира, которых эвакуируют из очага коронавирусной инфекции, а также медперсонал. В самолете с украинцами находятся также граждане Норвегии, Израиля, Беларуси, Испании, Черногории, Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Коста-Рики, Панамы и других стран. Двое граждан Казахстана должны были сойти в Алматы.

Еще четырех человек (трех украинцев и иностранку) сняли с рейса по результатам медосмотра.

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая говорила, что борт после приземления в Украине отправят на санитарную стоянку. Вся команда самолета вместе с эвакуированными людьми будет помещена на 14-дневный карантин.

После приземления самолета проведут его дезинфекцию.

Автобусы с пассажирами, членами экипажа и медперсоналом направят на подготовленные базы; людей расселят по корпусам, все отходы будут фильтровать и уничтожать, чтобы они не попали в общую канализацию, рассказал 17 февраля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Украинские власти не обнародовали данные о месте, где эвакуированные члены экипажа авиалайнера и медики пройдут 14-дневную обсервацию. В Украине подготовлено четыре дислокации в разных областях, куда могут поместить эвакуированных украинцев, рассказал 19 февраля заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль.

Жители Киевской, Тернопольской, Львовской и Полтавской областей выходили на акции протеста после сообщения о вероятном размещении эвакуированных из Уханя в санаториях и госпиталях в этих регионах.

Вечером 19 февраля появилась информация, что самолет, эвакуирующий 73 человека из Уханя, может приземлиться в Харькове.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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