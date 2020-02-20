Мнение: Угрозы «друга Реджепа»

20.02.2020, 10:18, Разное

1. Турция разочарована итогами переговоров между Россией и Турцией в Москве по поводу Идлиба. Очередная порция угроз связана с тем, что турецкие угрозы напасть на сирийские войска в Идлибе не впечатлила Москву и та не пошла на желаемые Турцией уступки, фактически предложив Турции подписать документы с картой, где фигурировала новая линия разграничения, что де-факто означало, что Турция признавала все недавние достижения Асада. Поэтому Турция снова угрожает напасть на Асада и одновременно заявляет о готовности продолжать переговоры с Россией. Конечно же рассчитывая на то, что угрозы приведут к коррекции российской позиции в желательном для Турции направлении.

2. Россия проинформировала Турцию о том, что Россия не прекратит поддерживать законное правительство Сирии, что является прозрачным намеком на то, что в случае нападения на Асада, Россия в том или ином виде будет помогать Асаду убивать турецких солдат, возможно и не напрямую. Аналогичной позиции можно ожидать и от Ирана. Вряд ли это являлось и является секретом для Эрдогана, но всегда ведь лучше напомнить о красных флажках. Спутник "просто сообщил", что над Черным морем летают российские стратегические бомбардировщики.

3. Асад по этому поводу заявил, что Идлиб это сирийская территория и САА продолжит освобождать как Идлиб, так и всю оставшуюся территорию страны, вплоть до полного освобождения. Несколько ранее САА уже анонсировала операции по освобождению трассы Латакия-Алеппо, которые должны включать в себя Джиср-аль-Шугур, а также всю территорию к югу от трассы.

4. НАТО занимает двусмысленную позицию, так как намеки Турции о поддержке в случае столкновения с Идлибом, наталкиваются на проблему 5-й статьи, так как тут не на Турцию нападают, а Турция хочет начать войну на территории другого государства. Поэтому в Брюсселе пока наблюдают, попутно набрасывая политические заявления вслед за США, которые преследуют очевидную цель вбить более глубокий клин в российско-турецкие отношения, которые в рамках российско-турецко-иранского ситуативного партнерства попили столько крови американской и израильской стратегии на Ближнем Востоке.

5. Несмотря на угрозы Эрдогана, после некоторой паузы возобновилось совместное патрулирование российскими и турецкими военными территории северной Рожавы. Также сохраняются и все контакты по линии оборонных ведомств и военных разведок.

Пока что и в Москве и Анкаре делаются заявления о том, что негативный сценарий никому не нужен и надо договариваться, но проблема в том, что в этой ситуации, когда Асад отбирает у него Идлиб кусок за куском, Эрдоган перманентно теряет лицо в глазах националистического электората и идлибских боевиков. А он не любит терять лицо. Исключать того, что он может закусить удила и полезть на Асада отнюдь не нулевая. С другой стороны, нападать на Асада в 2020-м году достаточно странно, с учетом того, что Турция могла, но не сделала это в гораздо более выгодных для себя обстоятельствах. А тут уже САА к границе с Турцией в Идлибе подбирается.

PS. Вот еще неплохая индийская статья https://indianpunchline.com/russia-warns-turkey-against-rash-moves-in-idlib/ (переводить лень)