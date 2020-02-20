Школу в Иркутской области закрыли из-за проникновения радиации

20.02.2020, 10:12, Разное

Школу в деревне Столбово в Иркутской области закрыли из-за высокой концентрации радиоактивного газа радона. Детей на два месяца отправили в другие учебные заведения, сообщает телеканал «360».  

О проникновении газа стало известно в ходе проверки эпидемиологами и специалистами Роспотребнадзора. Известно, что радон в большом количестве содержится в местной почве. В результате он нередко попадает в людские постройки. После его обнаружения в школе ее здание будет отремонтировано: придется заделать все отверстия в полу и загерметизировать подвал. 



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