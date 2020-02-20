Московская биржа открылась ростом

20.02.2020, 10:12, Новости дня

Индекс Мосбиржи на открытии торгов в четверг, 20 февраля, вырос на 0,28% и составил 3123,32 пункта.

РТС поднялся на 0,39% – до 1548,02 пункта, передает ТАСС.



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