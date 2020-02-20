Московская биржа открылась ростом

20.02.2020, 10:12, Новости дня
Индекс Мосбиржи на открытии торгов в четверг, 20 февраля, вырос на 0,28% и составил 3123,32 пункта.
РТС поднялся на 0,39% – до 1548,02 пункта, передает ТАСС.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
20.02.2020, 10:12, Новости дня
Индекс Мосбиржи на открытии торгов в четверг, 20 февраля, вырос на 0,28% и составил 3123,32 пункта.
РТС поднялся на 0,39% – до 1548,02 пункта, передает ТАСС.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
20.01 / ВОЗ созвала чрезвычайное заседание из-за нового вируса
03.12 / Онищенко задержали в Германии – «Схемы»
31.01 / Январь в Москве стал самым теплым за последние 140 лет
04.12 / Следствие по делу убитого в Берлине гражданина Грузии передали в генпрокуратуру ФРГ
13.02 / Турция перебросила в Идлиб спецназ
18.12 / Кабмин Украины намерен ввести электронные студенческие и ученические билеты
23.01 / В Ереване вооруженный мужчина захватил заложника в гостинице
19.12 / В результате акций протеста за независимость Каталонии во время «Эль Класико» ранено более 60 человек
02.02 / В ДТП под Ульяновском погибли двое взрослых и ребенок
Политика конфиденциальности - GDPR
По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]
Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090