Смертельное ДТП в Броварах. Суд отправил полицейского под арест

20.02.2020, 10:06, Новости дня

Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения сотруднику полка полиции особого назначения, который в состоянии алкогольного опьянения в Броварах Киевской области сбил на пешеходном переходе двух человек. Об этом 19 февраля сообщила пресс-служба полиции области.

«Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога», – рассказали в пресс-службе.

ДТП произошло вечером 16 февраля в Броварах. По предварительным данным, полицейский, управляя автомобилем Nissan, совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора, после чего попытался скрыться, но был задержан очевидцами. Один из потерпевших скончался, второй получил многочисленные травмы. 

По факту ДТП руководство Главного управления Нацполиции в Киевской области назначило служебное расследование. Полицейского уволили с работы. 

Госбюро расследований открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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