Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

20.02.2020, 10:06, Новости дня

Доллар и евро немного выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 63,69-63,77 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 63,74 руб. — это на 16 копеек выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Курс евро составил 68,74 руб., повысившись на 4 копейки относительно отметки предыдущего закрытия.

Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 10,6 копейки до 65,99 руб.

Нефть продолжает дорожать в четверг после резкого роста котировок накануне.

К 10:01 мск стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 0,1% и составила $59,2 за баррель.

Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в апреле на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 0,4% до $53,69 за баррель.

По итогам предыдущей торговой сессии фьючерсы на Brent подорожали на 2,4%. Цена контрактов на WTI к закрытию торгов в среду также подскочила на 2,4%.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.12 / Норкин выругался в адрес политолога Сытина за высказывания о «генетическом мусоре»

10.02 / «Интер» в срочном порядке пригласил вратаря Вивиано

18.02 / Названы высокотехнологичные источники финансирования терроризма

18.12 / Генассамблея ООН приняла не устраивающую США и Украину резолюцию по борьбе с нацизмом

30.01 / Путин: Жителей в РФ маловато

04.02 / Лавров вспомнил, что Эрдоган не отверг приглашение в Крым. Но он его и не принимал, а Крым признает украинским

03.12 / Украина объявила в розыск подозреваемого по делу о крушении MH17 Владимира Цемаха

10.02 / Экономика: «Северный поток-2» достроят благодаря коронавирусу

09.02 / Новинка IQOO 3 5G названа самым быстрым смартфоном начала 2020 года

12.01 / Семь стран временно лишились права голоса в Генассамблее ООН из-за неуплаты членских взносов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика