Самолет с эвакуированными из Уханя украинцами направляется в Борисполь

20.02.2020, 10:06, Новости дня

Самолет с эвакуированными украинцами движется в сторону Киева. Об этом свидетельствуют данные сайта Flightradar24.

На онлайн-табло в аэропорту «Борисполь» сообщается, что время его прибытия 9.37, пишут «Українські новини».

На борту Boeing – 73 пассажира, которых эвакуируют из очага коронавирусной инфекции, а также медперсонал. В самолете с украинцами находятся также граждане Норвегии, Израиля, Беларуси, Испании, Черногории, Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Коста-Рики, Панамы и других стран. Двое граждан Казахстана должны были сойти в Алматы.

Еще четырех человек (трех украинцев и иностранку) сняли с рейса по результатам медосмотра.

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая говорила, что борт после приземления в Украине отправят на санитарную стоянку. Вся команда самолета вместе с эвакуированными людьми будет помещена на 14-дневный карантин.

После приземления самолета проведут его дезинфекцию.

Автобусы с пассажирами, членами экипажа и медперсоналом направят на подготовленные базы; людей расселят по корпусам, все отходы будут фильтровать и уничтожать, чтобы они не попали в общую канализацию, рассказал 17 февраля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Украинские власти не обнародовали данные о месте, где эвакуированные члены экипажа авиалайнера и медики пройдут 14-дневную обсервацию. В Украине подготовлено четыре дислокации в разных областях, куда могут поместить эвакуированных украинцев, рассказал 19 февраля заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль.

Жители Киевской, Тернопольской, Львовской и Полтавской областей выходили на акции протеста после сообщения о вероятном размещении эвакуированных из Уханя в санаториях и госпиталях в этих регионах.

Вечером 19 февраля появилась информация, что самолет может приземлиться в Харькове. Сегодня утром он сделал несколько кругов между Днепром и Харьковом, после чего отправился в сторону Киева.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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