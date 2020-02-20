Пограничники освободили 450 рыб из сетей украинских браконьеров

20.02.2020, 10:05, Новости дня

Сотрудники пограничного управления ФСБ по Республике Крым обнаружили в акватории сети, незаконно установленные украинскими рыбаками, которые подозреваются в браконьерстве.

Правоохранители освободили из браконьерских сетей камбалу-калкана, осетра и севрюгу, рыбу-иглу. В естественную среду обитания выпущены более 450 особей, передает ТАСС сообщение погрануправления ФСБ по региону.

«Сотрудниками погрануправления ФСБ по Республике Крым вытралено 11 ставных лесковых сетей общей длиной более 4,5 км», – говорится в сообщении. 

Таким образом, удалось предотвратить ущерб на более чем 2 млн рублей.

В ведомстве отметили, что координаты установленных сетей были обнаружены после изучения навигационного прибора «Гармин», изъятого у капитана задержанного в акватории Азовского моря украинского судна. 

16 февраля Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых граждан Украины, задержанных российскими пограничниками в Азовском море за незаконный вылов рыбы. ФСБ РФ опубликовала видеозапись допроса капитана украинского судна.

Украинское судно было задержано в западной части Азовского моря у берегов Крыма в субботу. Капитан судна не выполнил требование об остановке, попытался скрыться. На допросе он признал факт незаконной ловли рыбы. Также он подчеркнул, что у него нет претензий к пограничникам.



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