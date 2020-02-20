Выставка со спаривающимися животными вызвала возмущение в Новосибирске

20.02.2020, 10:05, Новости дня

В Новосибирске общественник потребовал закрыть выставку краеведческого музея о брачном поведении животных «Каждой твари по паре», на которой демонстрируются спаривающиеся звери и птицы.

Выставка петербургского генетика и художника-таксидермиста Павла Глазкова открылась в Новосибирском государственном краеведческом музее 14 февраля, передает РИА «Новости».

В анонсе на сайте музея говорится, что основой выставки является коллекция авторских таксидермических композиций, изображающих птиц и зверей «в кульминационный момент их брачного поведения».

Активист Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей Иван Квасницкий заявил, что считает неприемлемым установленный для выставки возрастной ценз 12+ и «чучела животных в специфических позах».

Он потребовал принять меры «по предотвращению правонарушений против детей».

Из письма активиста, которое он направил местным властям, детскому омбудсмену и в полицию, следует, что Квасницкий проанализировал анонс и рекламные материалы мероприятия, после чего пришел к выводу, что «экспонаты данной выставки и планируемая для трансляции во время музейной экскурсии информация напрямую противоречат 436-ФЗ РФ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Замдиректора музея Юлия Шуклина сообщила, что в музей действительно поступили запросы о выставке от учредителя музея – министерства культуры Новосибирской области и других структур.

Кроме того, на второй день работы выставки кто-то из посетителей вызвал полицейских, которые не предъявили музею никаких претензий.

«Сейчас выставка работает в штатном режиме в рамках законодательства. Она содержит абсолютно нормативный контент. Чтобы снять какие-то вопросы, связанные с защитой детей от информации, мы поставили возрастное ограничение 12+. Это было взвешенным решением не только нас как организаторов и автора выставки. Мы обращались к юристам, в том числе сторонних организаций, и все однозначно сказали, что это ограничение является единственно возможным (…), никакого эротического контента там нет», – сказала она.

Шуклина также отметила, что активист акцентировал внимание только на моменте совокупления, упустив другие комплексы выставки, посвященные смене окраса, поведения, танцам в брачный период, материнству и детству животных.

Ранее в Екатеринбурге на выставке искусств организаторы заклеили картины с изображением обнаженных женщин.



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