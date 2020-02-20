Сергей Бодров-старший объяснил, по какой причине в «Калашников» не вошла сцена с его внучкой

20.02.2020, 10:04, Разное

Российский режиссер Сергей Бодров-старший рассказал, что побудило его вырезать целиком эпизод, в котором снималась его внучка. На «Русском радио» в передаче «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой» деятель искусства объяснил, это произошло из-за сокращения хронометража ленты.

По словам Сергея Бодрова-старшего, 22-летняя дочь пропавшего без вести Сергея Бодрова-младшего играла в его новом фильме «Калашников» медсестру. Но в процессе монтажа ленты стало понято, что от некоторых эпизодов придется избавиться. Таковыми стали кадры, в которых была задействована его внучка.

Режиссер отметил, Ольга Бодрова справилась со своей задачей. В будущем режиссер собирается вновь ее задействовать в одном из своих проектов. Также Сергей Бодров-старший вспомнил о внуке Александре Бодрове. Он аналогичным образом пытается развивать свою карьеру в кино и уже снялся в фильме про молодежь.