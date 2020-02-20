Пластический хирург: «Ксения Собчак еще 10 лет может не делать омолаживающую пластику»

20.02.2020, 10:04, Разное

Известный пластический хирург Сергей Блохин считает, что Ксения Собчак еще минимум 10лет может не делать омолаживающую пластику. Специалист убедил телеведущую пока отложить операцию.
Ксения Собчак была замечена на приеме у доктора Блохина, к которому обращаются многие отечественные публичные люди. В связи с этим авторитетный хирург вынужден был ответить на многочисленные вопросы интересующихся целью её посещения. Не раскрывая детали, специалист рассказал, что попытался отговорить знаменитую ведущую от оперативного вмешательства в её внешность. «Ничего этого не нужно на сегодняшний день», — считает Блохин. Он уверен, что и не понадобится «минимум на ближайшие 10 лет».

38-летняя Ксения Собчак уже обращалась за помощью к специалистам по поводу коррекции носа, так как испытывала затрудненность дыхания. Вместе с тем знаменитость «с содроганием» говорит о процедуре по увеличению груди. Ей не понятно желание некоторых дам так рисковать своим здоровьем, да еще и деньги платить. Собчак уверена, что маленькая грудь выглядит эстетично, а поэтому не намерена идти вопреки своим убеждениям.



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