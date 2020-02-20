Инсайдеры узнали о наличии небольшого тыльного экрана у смартфона Xiaomi MIX 2020

20.02.2020, 10:04, Разное

Сетевые инсайдеры заявили, что производитель собирается оснастить смартфон Xiaomi MIX 2020 вспомогательным тыльным экраном. О дизайне гаджета они узнали, получив доступ к патентной документации, в которой были приведены некоторые сведения об устройстве.
Так, в патенте указано, что смартфон Xiaomi MIX 2020 сконструирован таким образом, чтобы производитель мог установить на заднюю панель вспомогательный экран. Расположится он под камерой, а главной его функцией станет отображение времени, уведомлений и прочей информации. Кроме того, тыльный дисплей удастся использовать в качестве видоискателя во время селфи-съемки.

По словам экспертов, у смартфона Xiaomi MIX 2020 будет полностью безрамочный экран. Поэтому до 90% фронтальной поверхности корпуса производитель отдал дисплею. Главная камера с оптическими модулями расположилась в тыльной части мобильного аппарата, между оптическими блоками производитель установил вспышку. Инсайдеры не смогли найти информацию о наличии сканера отпечатков пальцев, это говорит о том, что его могли интегрировать в основной дисплей.

Официальный анонс смартфона Xiaomi MIX 2020 ожидается в нынешнем году.



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