Экономика: Почему США боятся жестких санкций против Роснефти

20.02.2020, 9:58, Новости дня

США наказывают Россию и Роснефть за продажу венесуэльской нефти. Хотя американским компаниям США спокойно продлевают лицензии на работу в Венесуэле. Впрочем, ввести новые санкции против самой Роснефти Вашингтон все-таки побоялся, хотя грозил сделать именно это. Что останавливает США от этого шага?

США ввели дополнительные санкции против России. Теперь они коснулись Rosneft Trading, зарегистрированной в Швейцарии торговой «дочки» Роснефти, и персонально президента Rosneft Trading, члена правления Роснефти гражданина Бельгии Дидье Касимиро.

Чем грозят новые санкции США? Они означают запрет на любое финансовое и деловое взаимодействие компаний или граждан США с Rosneft Trading. Контрагенты должны до 20 мая 2020 года свернуть все операции с дочкой Роснефти. Все активы компании и ее президента в США будут заблокированы.

США испугались и не стали вводить санкции непосредственно против Роснефти, хотя недавно грозили именно этим. Америка ограничилась санкциями против дочерней компании. Предыдущие санкции также были нацелены на отдельных людей и проектов Роснефти, но не против самой компании.

Дело не в доброте душевной. Просто США боятся спровоцировать панику на сырьевых рынках. Удар по Роснефти может привести к дефициту нефти на мировом рынке и вернуть цены на нефть до 100 и более долларов за баррель.

Удар по дочерней компании Роснефти уже оказал влияние на нефтяные котировки – они подросли. Но это неопасный небольшой рост, особенно учитывая падения цен в последние месяцы, в том числе на страхах из-за коронавируса. Скорее всего, Вашингтон специально дождался падения нефтяных котировок, чтобы ввести эти санкции. Ведь сделать это могли еще в прошлом году, но не решились потому, что цены на нефть тогда неплохо подросли до 75 долларов.

Госдеп США даже успокаивает сырьевые рынки. США не пытаются повысить цены на нефть санкциями против Rosneft Trading, сообщил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс. «Мы не думаем, что эти действия повлияют на цену нефти, которую платят компании по всему миру», – сказал Абрамс. «Цены на нефть сейчас ниже, чем были, когда началась эта кампания (санкций). Мы не пытаемся повысить их», – добавил он.

От прямого удара по Роснефти Дональда Трампа останавливают интересы американских автомобилистов. С одной стороны, дорогая нефть поддерживает американских производителей сланцевой нефти, которые могли бы нарастить добычу. С другой стороны, рост мировых цен на нефть моментально приводит к росту стоимости бензина для американцев, для которых автомобиль – это действительно не роскошь, а необходимость. Внутренние цены на бензин в США напрямую зависят от цен на нефть, в отличие от России, ЕС и даже Китая. Стоимость топлива для американских автомобилистов – это головная боль любой американской администрации, в том числе Дональда Трампа. Любой политик в США обещает сдерживать цены на топливо, иначе ему просто нечего делать в политике. А в предвыборный год такие обещания надо еще и держать.

Новые санкции являются ярким примером двуличной политики США, которые запрещают другим делать то, что сами делают. Минфин США обвиняет Rosneft Trading в том, что несмотря на санкции США против венесуэльской нефтяной компании PDVSA, «дочка» Роснефти продолжает помогать нефтегазовому сектору Венесуэлы. В частности, американцы уверяют, что в январе 2020 года «дочка» Роснефти способствовала поставке 2 млн баррелей нефти из Венесуэлы в страны Западной Африки, а осенью прошлого года PDVSA планировала перевозку 55 млн баррелей с участием Rosneft Trading. Касимиро при этом играл ключевую роль и организовывал встречи с представителями PDVSA и правительства Николаса Мадуро.

Вместе с тем другие международные компании, в том числе американские, осуществляют аналогичную деятельность в Венесуэле, но под санкции они не попадают.

С одной стороны, США не позволяют российским и китайским компаниям работать с Венесуэлой. А с другой – раз за разом продлевают на три месяца лицензии американским компаниям для работы на территории Венесуэлы. Буквально 17 января США в очередной раз продлили лицензии Chevron и нефтесервисным компаниям Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes и Weatherford для продолжения совместной работы с венесуэльской PDVSA. США объясняют это тем, что американским компаниям надо отбивать вложенные инвестиции. Но когда речь идет о том, что России, а также Китаю, который еще больше вложил в Венесуэлу, тоже хотелось бы вернуть вложенные в Венесуэлу инвестиции, США это не волнует. Взять в стране, кроме нефти, собственно нечего.

В Роснефти назвали новые санкции США незаконными, необоснованными и представляющими собой акт правового произвола. Минфин США не представил никаких доказательств противозаконной деятельности Rosneft Trading, а также нарушения введенных США односторонних ограничений, отметили в российской компании. Деятельность Роснефти на территории Венесуэлы носит исключительно коммерческий характер и не преследует политические цели, говорится в заявлении российской компании.

Роснефть стала крупным инвестором в экономику Венесуэлы задолго до введения санкций со стороны США. Ее работа связана как с реализацией добычных проектов, так и трейдингом – поставок нефти на условиях предоплаты и встречных поставок нефтепродуктов. И вся эта работа ведется в рамках заключенных контрактов до введения санкций. Она необходима для возврата сделанных ранее инвестиций и реализации долгосрочных коммерческих интересов, отмечает Роснефть.

Американский регулятор даже сам ранее признавал, что Роснефть не нарушает установленные США ограничения. Однако это не помешало ввести санкции.

Роснефть не собирается сидеть сложа руки, а намерена изучить документы и рассмотреть варианты юридической защиты. Каракас включит санкции против Rosneft Trading в жалобу, которую ранее подали в Международный уголовный суд (Гаагский трибунал) в отношении США за вводимые с 2014 года санкции против страны, сообщил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.

В PDVSA считают, что санкции США против дочерней компании Роснефти являются не чем иным, как попыткой американского правительства взять под контроль мировой рынок нефти. «Политика односторонних санкций США направлена против компаний, конкурентоспособных на мировом рынке, таких как Роснефть, чтобы влиять на цены, контролировать или устранять основных игроков и, как следствие, иметь контроль над мировым рынком нефти», – говорится в заявлении PDVSA.

Вашингтон в очередной раз проявил экономическое хамство, сообщил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

«По сути, это санкции за препятствование вмешательству США в дела другого государства: никто не смеет вставать на пути Вашингтона к его очередной жертве»,

– написал сенатор в Facebook.

По его словам, это поведение даже не мирового жандарма, а «глобального хулигана, грубо использующего свою экономическую силу в политических интересах». Это недружественный акт в гибридной войне США не только против Венесуэлы, но и против РФ и всей свободной мировой торговли, считает Косачев. Кстати, параллельно США убеждают Индию и Китай отказаться от венесуэльской нефти.

Победителя в этой войне, по его словам, не будет. США не только теряют Россию, как партнера, и подрывают свободу рынка, они теряют репутацию ответственного международного игрока. Иметь дело с американским бизнесом становится все рискованней: в любой момент американский минфин или законодатели могут придумать предлог для очередных репрессалий, считает Косачев. «Другим странам надежнее торговать друг с другом, чем связываться с непредсказуемой американской машиной санкций, которую опять не устраивает политический строй в очередной стране», – отметил законодатель. РФ продолжит поддерживать Венесуэлу, которую США обокрали на более чем 100 млрд долларов и «иезуитски обвиняют в бедствиях» президента Николаса Мадуро, заключает Косачев.

В целом Роснефть не должна серьезно пострадать от новых санкций, которые все-таки обошли ее стороной. Однако ряд контрагентов и банков могут задуматься о целесообразности работы с самой материнской компанией Роснефть, сообщил РИА «Новости» управляющий американского фонда Principal Investors Кайл Шостак.

Он объясняет, что международные банки работают таким образом, что присутствие Rosneft Trading в списке санкций заставляет банки стать крайне осторожными в выдаче кредитов и самой Роснефти. «Это не будет касаться выпущенных ранее обязательств или бондов, существующих кредитных линий, это будет касаться новых. У Роснефти, как у любой другой продающей компании, регулярно открываются многочисленные короткие линии под финансирование торговых операций. Такие линии будут реже выдаваться», – считает Шостак.

Впрочем, все будет зависеть от самих банков и контрагентов, часть которых будет закрывать глаза на санкции против «дочки» Роснефти. Ровно так же, как сейчас закрывают глаза на то, что глава Роснефти Игорь Сечин уже давно в списке персональных санкций США.

Совсем недавно американская корпорация Exxon Mobil в суде сумела добиться отмены штрафа, который наложили на нее власти США за контракты с Роснефтью.

В мае 2014 года, уже после того, как США ввели против РФ санкции из-за присоединения Крыма, американская компания подписала с Роснефтью соглашение о сотрудничестве. Сама Роснефть в санкционный список еще не входила, но в него уже был включен Игорь Сечин. Минфин США оштрафовал за это Exxon Mobil на 2 млн долларов. Но дело здесь, конечно, не в деньгах, а в самом факте оспаривания справедливости. Exxon Mobil удалось доказать, что соглашение подписано с компанией, когда она еще не подпадала под санкции. Документы от лица Роснефти подписывал Сечин, но он действовал как официальный представитель Роснефти, объясняли в Exxon Mobil. Этот случай снижает уровень паники при сотрудничестве с Роснефтью.

По большому счету Роснефти все-таки нечего бояться, она сохранит свои ключевые позиции на нефтяном рынке, согласен Шостак. «Санкции могут серьезно осложнить жизнь крупным игрокам на энергорынке. Мы видим это на примере «Северного потока – 2» и других санкций против Газпрома. При этом рыночную долю Газпром не потерял. Вытеснение кого-то с рынка – это гораздо более тяжелый процесс, и он связан с появлением альтернативных игроков. Нужно, чтобы появился кто-то, кто будет замещать Роснефть, а пока мы такого не наблюдаем», – резюмировал эксперт.

Первоначально на таких новостях бумаги Роснефти обвалились на 5%, однако уже на следующий день показали уверенный рост на фоне восстановления нефтяных цен и публикации хорошей отчетности за 2019 год. Таким образом, рынок довольно быстро переварил очередное санкционное давление США, не видя ничего страшного для материнской российской компании.

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