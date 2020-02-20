Граждан Киргизии арестовали за создание экстремистской организации в Москве

20.02.2020, 9:58, Новости дня

Мещанский суд Москвы арестовал шестерых приезжих из Киргизии, подозреваемых в создании экстремистской организации, сообщили в пресс-службе суда.

«Суд арестовал до 17 марта шестерых граждан Республики Киргизия. Среди них – Айбек Мамажунусов, Мурзы Кушуев, Айбек Халматов, Асан Уулу, Калбаев Артык, Козонов Алтынбек. Все они подозреваются по ч. 1 ст. 282.1 УК РФ («Создание экстремистского сообщества»)», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.



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