Сторонники Трампа из группировки P.U.T.I.N. выпустили голубей в кепках «Сделаем Америку снова великой». Их обвинили в насилии над животными

20.02.2020, 9:57, Новости дня

В Лас-Вегасе появились птицы в красных кепках со слоганом «Сделаем Америку снова великой». Как сообщает телеканал KSNV, их выпустили сторонники Трампа, которые называют себя P.U.T.I.N., перед дебатами демократической партии в США.

P.U.T.I.N. — сокращение от Pigeons United To Interfere Now — «Объединенные для немедленного вмешательства голуби»). Анонимная организация направила пресс-релиз в местные СМИ.

В организации заявили, что на эту акцию их вдохновила операция ЦРУ эпохи Холодной войны, когда американская разведка пыталась сделать из голубей «шпионов» для слежки за Советским Союзом, прикрепив на головы птиц камеры.

Журналистка The New York Times Тейлор Лоренц обвинила организаторов акции в жестком обращении с животными и потребовала призвать их к ответственности.

Ранее в Лас-Вегасе уже выпускали птиц в ковбойских шляпах и сомбреро. Тогда зоозащитники также заявляли о жестоком обращении и просили местных жителей сообщать о местонахождении птиц.



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