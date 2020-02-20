Российский мэр уволился из-за критики граждан

20.02.2020, 9:54, Разное

Мэр приморского города Артем Александр Авдеев подал заявление об отставке по собственному желанию. Причиной его ухода стало недовольство горожан, сообщает телеканал «360».

Жители регулярно жаловались на градоначальника и заявляли, что он не справляется со своими обязанностями. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко провел несколько встреч, посвященных работе Авдеева. В ходе обсуждения было подтверждено, что граждане плохо относятся к его работе. В частности, были отмечены обострившиеся проблемы в сфере электро– и водоснабжения, а также в обустройстве инфраструктуры города в целом.  



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