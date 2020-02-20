Звезда «Властелина колец» Вуд стал отцом

20.02.2020, 9:54, Новости дня

39-летний американский актер Элайджа Вуд стал отцом. Об этом сообщает UsWeekly.

Первенца ему родила датский продюсер Метте-Мари Конгсвед. Пол, имя и вес ребенка неизвестны.

О беременности Конгсвед стало известно в июле 2019 года. 

Элайджа Вуд и Метте-Мари Конгсвед познакомились на съемках фильма “В этом мире я больше не чувствую себя как дома” в 2017 году. Вуд исполнял главную роль, а Конгсвед была продюсером.

Элайджа Вуд стал широко известным благодаря роли Фродо в саге «Властелин колец», 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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