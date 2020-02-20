Демократы на дебатах спорили об аморальности капитализма и накоплении богатств

20.02.2020, 9:52, Новости дня

Американский капитализм с присущим ему накоплением богатства стал темой активной дискуссии в Лас-Вегасе вечером в среду, когда шесть демократов, баллотирующихся в президенты, защищали свои платформы в преддверии кокусов в Неваде.

Несколько кандидатов поспорили о том, соответствует ли накопление огромных богатств американскому духу, или оно просто должно быть предметом справедливого налогообложения.

Комментируя твит сенатора от Вермонта Берни Сандерса о том, что «миллиардеры не должны существовать», сенатор от Миннесоты Эми Клобушар заявила, что она поддерживает капитализм, но также выступает за адекватные налоги на богатство.

Однако Сандерс защищал свою позицию, стоя в нескольких метрах от бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга – миллиардера.

«У нас гротескное и аморальное распределение богатства и доходов. Богатство Майка Блумберга превышает суммарное состояние 125 миллионов самых бедных американцев. Это неправильно. Это аморально», – сказал Сандерс.

По мнению Сандерса, богатые извратили налоговый кодекс.

«Что же вы жалуетесь? – парировал Блумберг. – Кто составлял налоговый кодекс? Вы и еще 99 сенаторов».

Блумберг заявил, что ему пришлось упорно трудиться, чтобы заработать свои деньги.

Но Сандерс не отступал и заявил, что Блумберг получил свои миллиарды за счет труда своих работников.

«Господин Блумберг, не вы заработали все эти деньги, – сказал Сандерс. – А ваши работники».

После этого Блумберг обрушился с резкой критикой экономических предложений Сандерса.

«Мне кажется, послушав этот разговор, Дональду Трампу будет проще простого добиться переизбрания», – сказал миллиардер, после того как Сандерс представил свою социалистическую политику.

«Это нелепо. Мы не будем отказываться от капитализма. Мы уже пытались сделать это. Другие страны пытались. Это называется коммунизм, и это просто не сработало», – добавил он.

Его перебили Сандерс и сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен одновременным «стоп-стоп-стоп», после чего Сандерс назвал ремарку о коммунизме «дешевым трюком».

«Во многих отношениях мы сейчас живем в социалистическом обществе, – сказал Сандерс. – Проблема в том, что, как говорил Мартин Лютер Кинг, у нас есть социализм для очень богатых и суровый индивидуализм для бедных».

В ответ Блумберг назвал Сандерса лицемером.

«В какой чудесной стране мы живем, – сказал он. – Самый известный социалист в стране оказывается миллионером с тремя домами. Что я упустил?»

Дебаты в Лас-Вегасе можно назвать одними из самых ожесточенных на данный момент.

«Поймите, демократы серьезно рискуют, если мы просто заменим одного высокомерного миллиардера на другого», – сказала, атакуя Блумберга, сенатор Элизабет Уоррен, которая борется за выживание в предвыборной кампании.

Сандерсу придавали уверенность хорошие результаты в Айове, победа в Нью-Гэмпшире и укрепление позиций в рейтингах в Неваде, где на этой неделе пройдет следующий этап отбора кандидатов.

Однако истеблишмент Демократической партии начинает паниковать от осознания перспективы, что самопровозглашенный демократический социалист Сандерс может стать во главе партии, стремящейся ограничить президентство Трампа одним сроком.

Совместный опрос Washington Post и ABC News показал, что Сандерс лидирует по всей стране, получая поддержку 32 процентов избирателей-демократов.

Потеряв позиции лидера гонки, бывший вице-президент Джо Байден, который больше всего пострадал от успехов Блумберга, занимает второе место с 16 процентами. За ним идут Блумберг (14%) и Уоррен (12%).