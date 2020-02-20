Автоновости: Опубликованы снимки китайской копии Toyota Land Cruiser 200

20.02.2020, 9:52, Новости дня

В Сети продемонстрировали фотографии прототипа нового внедорожника Hengtian L4600, который по внешнему виду напоминаем японский экземпляр  Toyota Land Cruiser 200.

Вместе с тем специалисты констатировали, что дизайнеры практически полностью скопировали внешность востребованного внедорожника. Известно, что под капотом автомобиля применят 4,6-литровый бензиновый двигатель, который выдает 286 л.с. мощности. Вместе с тем покупатели смогут приобрести новинку с пяти-семиместным салоном.

Сборкой нового китайского внедорожника Hengtian L4600 займутся на заводе Чанчуна. Официальная премьера состоится на выставке в Пекине, однако пока производитель не называет точные сроки выхода внедорожника. К концу года планируется начать серийный выпуск данной модели.



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