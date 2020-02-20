Бренд Hennessey представил пакет Goliath 700 для GMC Sierra

20.02.2020, 9:52, Новости дня

Американский бренд Hennessey презентовал улучшенный пакет обновлений под названием Goliath 700.

Предложенный экземпляр окажется крайне актуальным для популярной версии пикапа GMC Sierra. Заявлено, что предложенная новинка обладает 6,2-литровым бензиновым двигателем с мощностью 700 л.с. Кроме того, значительная модернизация коснулась тормозной системы, выхлопных труб. Впервые в данном пикапе применили электрические подножки.

В свою очереди, детальные сведения о технических параметрах пикапа пока не раскрыты, однако в ближайшее время состоится старт продаж, когда и будут озвучены совершенно все особенности автомобиля. Напомним, базовая версия популярного пикапа GMC Sierra продается по цене от 54,7 тысяч долларов.



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