У здания городской прокуратуры в Узбекистане женщина подожгла себя, протестуя против сноса дома

20.02.2020, 9:51, Новости дня

Жительница города Карши облила себя бензином и подожгла возле здания Кашкадарьинской областной прокуратуры, сообщает Радио Озодлик. Ее 60-летний отец получил ожоги при попытке спасти дочь. По ее словам, на такой шаг она пошла после того, как районная и областная прокуратуры не обратили внимания на ее жалобы о сносе ее дома.

По словам Олима Мустафаева – отца Мукаддас Мустафаевой – накануне он вместе с дочерью отправился в областную прокуратуру, чтобы подать очередное заявление против сноса ее дома. По его словам, охранники не пустили их внутрь здания, заявив, что «в прокуратуре никого нет».

«Дом моей дочери идет под снос. Мы уже год боремся против сноса. Никто не хочет нас слушать. Теперь власти хотят добиться сноса дома через суд. Поэтому дочь подожгла себя возле здания областной прокуратуры», – заявил он корреспонденту Радио Озодлик.

По словам Мукаддас Мустафаевой, заняв 15 миллионов сумов (более $1,5 тысяч долларов) у своей старшей сестры, в 2019 году она построила однокомнатный дом по соседству с домом сестры на участке площадью 7 соток. «Но спустя несколько месяцев появился хозяин этого участка, который годам стоял бесхозным и заброшенным. На этом участке моя сестра держала скот. У этого участка не было хозяина, он был заброшенный. У меня не было своего дома, от безысходности мы взяли кредит и построили этот однокомнатный дом. До этого мы жили в каморке на остановке. Мой муж инвалид второй группы, у нас есть один ребенок, сейчас я беременна вторым. Когда мы уже достроили дом, у земельного участка появился хозяин. Сказать честно, у меня нет кадастровых документов. Мы просто от безысходности построили дом на этом пустующем участке. А теперь наш дом хотят снести», – рассказала Мустафаева.

По ее словам, она собрала документы, доказывающие, что земельный участок, на котором она построили дом, принадлежит не частному лицу, а государству, и сдала их в прокуратуру и районную администрацию, однако власти не обратили внимания на эти документы.

Попытки журналиста Радио Озоди связаться с прокуратурой Кашкадарьинской области и Касанского района, а также с районной и областной администрацией не дали положительного результата.

В Узбекистане снос или конфискация жилых и нежилых помещений часто приводят к самосожжениям и протестам.

14 февраля этого года в Алтынсайском районе Сурхандарьинской области местные жители вышли с топорами и лопатами против сотрудников правоохранительных органов, пришедших предупредить их о сносе домов.

10 февраля в Сарыасийском районе Сурхандарьинской области женщина с топором и снимком президента Шавката Мирзияева вышла к представителям местных властей, заявив, что окажет сопротивление любому, кто попытается снести ее дом.

21 января этого года в Самарканде мать-одиночка, выселяемая из своего дома, пыталась поджечь инспекторов Бюро принудительного исполнения.

В тот же день в Андижанском районе одноименной области 31-летний местный житель Хушнуд Гойибназаров облил себя бензином и поджег на глазах у сотрудников Бюро принудительного исполнения, которые потребовали освободить дом, в котором он жил вместе с семьей. Спустя несколько дней он скончался в больнице после полученных ожогов.

В 2019 году 33-летний отец трех детей из Тайлакского района Самаркандской области Узбекистана скончался в больнице после полученных ожогов. Днем 18 мая он облил себя бензином и поджег на глазах у сотрудников земельного кадастрового предприятия. Он совершил самоподжог в знак протеста против сноса своего дома, который признали незаконным. Накануне он сдал необходимые документы в соответствующие структуры, чтобы узаконить строение, но госорганы не выдали ему разрешение.

14 декабря 2018 года 29-летняя Назима Эргашева из Кибрайского района Ташкентской области подожгла себя во время приема граждан в районной администрации. По ее словам, на такой шаг она решилась после того, как местные власти проигнорировали ее обращения в связи с действиями сотрудников Бюро принудительного исполнения, которые перекрыли в ее доме газовую трубу.

В сентябре 2017 года 29-летний учитель из села Уллибог в Турткульском районе Каракалпакстана Ахмад Ниёзимбетов пытался поджечь себя в знак протеста против сноса своего дома. Тогда местные власти заявили, что дом учителя был построен незаконно и по этой причине подлежит сносу.

На одном из правительственных совещаний президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил обеспокоенность в связи с ростом числа самоубийств в стране. В середине февраля 2019 года он подписал постановление о развитии службы охраны психического здоровья населения на пять лет вперед. Согласно этому документу, в Узбекистане введены должности главного психиатра и главного суицидолога страны.