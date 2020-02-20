Германия собралась ужесточить контроль над интернетом

20.02.2020, 9:51, Новости дня

Правительство ФРГ рассматривает новый пакет мер, предусматривающих более жесткий контроль и ответственность за публикацию в соцсетях призывов к экстремистским акциям и угроз в адрес политиков.

В заявлении министра юстиции Германии Кристины Ламбрехт, размещенном на сайте ведомства, указывается, что «в будущем те, кто угрожает или распространяет ненависть в интернете, будут преследоваться более жестко и более эффективно», передает «Интерфакс».

Одной из главных мер в законопроекте является усилие давления на соцсети Facebook и Twitter, чтобы добиться быстрого удаления вредоносного контента.

Отмечается, что этот шаг продиктован растущей опасностью в ФРГ со стороны ультраправых экстремистских группировок, которые используют интернет в противоправных целях.

Так, недавно 12 человек были арестованы в Германии за планирование нападений на мечети. Организация атак осуществлялась, в том числе, через различные мессенджеры.



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