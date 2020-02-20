«Бэтмена-мошенника» задержали в Москве

20.02.2020, 9:51, Новости дня

Полицейские в Москве задержали подозреваемых в мошенничестве, они прикрывались маской героя комиксов Бэтмена, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По словам Волк, в полицию обратился житель столицы. Он сообщил, что приобрел программу, с помощью которой можно зарабатывать деньги на ставках в букмекерских конторах. Спустя некоторое время житель понял, что стал жертвой мошенников, так как на самом деле денежные средства получить оказалось невозможно.

«Полицейские выяснили, что злоумышленники организовали видеоканал в одном из мессенджеров. В рекламном ролике неизвестный человек, скрывающий лицо за пластиковой черной маской (героя комиксов Бэтмена – ред.), рассказывал, как можно легко зарабатывать деньги на ставках в букмекерских конторах», – передает РИА «Новости» слова Волк.

Для получения ежедневной прибыли якобы нужно было пополнить счет и приобрести специальную бот-программу, которая будет автоматически делать выигрышные ставки. На эту приманку и попался доверчивый москвич.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Полицейские задержали двоих подозреваемых в Подмосковье. При проведении обысков изъяты 2 млн рублей, банковские карты, мобильные телефоны и компьютеры.

Напомним, ранее сообщалось, что хакеры за год списали с карт россиян 5,7 млрд рублей.



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