Скончались два пассажира Diamond Princess. Еще у двоих россиян обнаружили коронавирус

20.02.2020, 9:51, Новости дня

Печать книг, журналов, бланков и учебных пособийСтало известно о смерти от коронавирусной инфекции двух граждан Японии, госпитализированных с Diamond Princess около недели назад. Это мужчина и женщина, им было по 80 лет.

Еще у двух граждан России, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess в порту Йокогамы, диагностировали коронавирус, сообщает российское посольство в Японии.

По данным ведомства, инфицированные россияне чувствуют себя нормально, болезнь протекает у них без ярко выраженных симптомов, в ближайшее время их доставят в больницу. Ранее коронавирус также выявили у двух российских пассажиров лайнера.

Накануне с Diamond Princess сняли двухнедельный карантин, пассажиры начали покидать борт. С лайнера сошли уже четверо россиян. Всего на корабле были 24 гражданина России.

 

По состоянию на 20 февраля число умерших от коронавируса превысило 2,1 тысячи человек, сообщает China Global Television Network. Выздоровели более 16 тысяч пациентов.

Коронавирусная инфекция нового типа начала распространяться в Китае в декабре 2019 года. В России за этот период были выявлены два случая заражения коронавирусом, оба заболевших успешно вылечились.

С сегодняшнего дня гражданам Китая временно закроют въезд в Россию «в частных, учебных и туристических целях, а также в целях осуществления трудовой деятельности». С 14 февраля между Китаем и Россией приостановили чартерное сообщение. 

 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.01 / 11 американских военнослужащих госпитализированы после иранской атаки на прошлой неделе

18.12 / Кремль подтвердил награждение Колобкова орденом Александра Невского

05.12 / Daddy Yankee возглавил рейтинг самых популярных роликов в YouTube во всем мире, а Артур Пирожков – в Украине

30.01 / Смолов перешел в испанский футбольный клуб

27.01 / Госдеп США призвал Ирак защищать дипломатические миссии в Багдаде

03.12 / Экс-главе следственного управления ГПУ Щербине, задержанному на взятке, сообщили о подозрении

10.01 / Актриса Яковлева рассказала об отбившем интерес к купанию отдыхе в Одессе

11.12 / В ОКР призвали спортсменов не спешить с отказом от участия в Олимпиаде

20.01 / Предложена поправка в Конституцию о депутатах Госдумы

10.02 / В РФ заявили об использовании боевиками режима деэскалации в Идлибе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика