Скончались два пассажира Diamond Princess. Еще у двоих россиян обнаружили коронавирус

20.02.2020, 9:51, Новости дня

Стало известно о смерти от коронавирусной инфекции двух граждан Японии, госпитализированных с Diamond Princess около недели назад. Это мужчина и женщина, им было по 80 лет.

Еще у двух граждан России, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess в порту Йокогамы, диагностировали коронавирус, сообщает российское посольство в Японии.

По данным ведомства, инфицированные россияне чувствуют себя нормально, болезнь протекает у них без ярко выраженных симптомов, в ближайшее время их доставят в больницу. Ранее коронавирус также выявили у двух российских пассажиров лайнера.

Накануне с Diamond Princess сняли двухнедельный карантин, пассажиры начали покидать борт. С лайнера сошли уже четверо россиян. Всего на корабле были 24 гражданина России.

По состоянию на 20 февраля число умерших от коронавируса превысило 2,1 тысячи человек, сообщает China Global Television Network. Выздоровели более 16 тысяч пациентов.

Коронавирусная инфекция нового типа начала распространяться в Китае в декабре 2019 года. В России за этот период были выявлены два случая заражения коронавирусом, оба заболевших успешно вылечились.

С сегодняшнего дня гражданам Китая временно закроют въезд в Россию «в частных, учебных и туристических целях, а также в целях осуществления трудовой деятельности». С 14 февраля между Китаем и Россией приостановили чартерное сообщение.