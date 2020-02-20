Автоновости: Volkswagen «разгорячит» еще две популярные модели

20.02.2020, 9:49, Новости дня

Знаменитый логотип R, не так давно обновившийся, примерят на себя еще два «Фольксвагена», у которых ранее таких версий не было. «Подогреть» в фирме решили кроссовер Tiguan и лифтбек Arteon, причем испытания будущих спорткаров уже идут полным ходом.

Прототипы обеих будущих новинок с разницей буквально в день были замечены фотошпионами. Судя по фото от Carscoops, VW Arteon R получит развитый аэродинамический обвес с внушительными воздухозаборниками спереди и диффузором в заднем бампере, вентилируемые тормоза с синими суппортами и прочие подобающие жанру аксессуары.

Volkswagen Arteon R

В движение лифтбек будет приводить, по некоторым данным, трехлитровый V6, который сможет развивать до 400 л.с. вместе с роботом DSG и системой полного привода. Соответственно, до 100 км/ч Arteon R сможет ускоряться примерно за 4 секунды. И, само собой, новинка возглавит модельное семейство, то есть станет самым дорогим «Артеоном».

Volkswagen Tiguan R

Что касается R-версии популярного «Тигуана», то она, судя по всему, появится у кроссовера сразу после рестайлинга. Как и для «Артеона», кроссоверу спроектировали новые бамперы и выхлопную систему (хотя они и выглядят чуть поскромнее). Вполне возможно, что и доработки интерьера будут аналогичными для обеих моделей и сведутся к новым рулю, креслам и некоторым нюансам отделки.

Volkswagen Tiguan R

А вот шестицилиндрового мотора кроссоверу не видать. Вероятнее всего, Tiguan R получит тот же самый двухлитровый агрегат, который планируется устанавливать на Golf R. По предварительным данным, его отдача составит 333 л.с — соответственно, «Тигуан» окажется чуть мощнее, чем младший T-Roc R.

Когда именно обе «горячие» новинки появятся в продаже, пока неизвестно. Возможно, Volkswagen внесет какую-то ясность в этот вопрос в рамках Женевского автосалона.

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АвтоВести



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