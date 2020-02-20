В аэропорту Сочи установят новый биоакустический комплекс для отпугивания птиц

20.02.2020, 9:49, Новости дня

Отпугивать птиц по-новому: систему орнитологической безопасности в аэропорту Сочи модернизируют. В этом году на территории аэропорта установят новый биоакустический комплекс. Таким образом, к 17-ти существующим устройствам добавятся еще пять.

Особенность нового аппарата в том, что он воспроизводит естественный крик бедствия и тревоги пернатых. Увеличивается и звуковой диапазон. Биоакустический комплекс будет перекрывать всю территорию аэропорта и создавать дискомфорт у птиц, сообщают в пресс-службе аэропорта.

ГТРК "Кубань" отмечает, что в настоящее время в аэропорту на круглосуточном дежурстве работают пять специалистов-орнитологов. У них на вооружении такие методы отпугивания, как имитатор выстрела, имитация полета хищной птицы, специальные сети, зеркальные и механические отпугиватели. Для больших стай птиц, в крайних случаях, используют сигнальные ракеты.

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ГТРК "Кубань"