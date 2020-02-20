ФРС оптимистично оценивает экономику США, несмотря на новые риски

20.02.2020, 9:49, Новости дня

Чиновники Федеральной резервной системы США на последнем заседании были осторожно оптимистичны в отношении своей способности поддерживать процентные ставки стабильными в этом году. В то же время они отметили новые риски, вызванные вспышкой коронавируса COVID-19, пишет Reuters.

"Участники в целом оценили распределение рисков для прогноза экономической активности как несколько более благоприятное, чем во время предыдущего заседания", — говорится в протоколе заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), прошедшего 28-29 января.

По итогам этого заседания Федрезерв сохранил базовую процентную ставку в диапазоне 1,5-1,75% годовых.

Участники заседания отметили, что текущая позиция денежно-кредитной политики, вероятно, будет оставаться целесообразной "в течение некоторого времени".

Вспышка коронавируса вызвала массовые сбои в работе предприятий в Китае, что отражается на глобальных цепочках поставок. На этом фоне инвесторы ожидают, что ФРС снизит ставки примерно в июне. В протоколе заседания отмечается, что угроза коронавируса "заслуживает пристального внимания".

Тем не менее представители американского центробанка предложили довольно оптимистичную оценку экономики. Они ожидают, что потребительские расходы останутся устойчивыми, рабочие места будут расти здоровыми темпами, продолжится умеренный экономический подъем, а инфляция вернется к целевому уровню в 2%. ФРС прогнозирует рост экономики на 2% в текущем году.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.12 / ЕС признал завершенным создание оператора газотранспортной сети Украины

25.01 / В Украине за последние три года на журналистов нападали 250 раз – Томиленко

03.01 / Захарова назвала «верхом цинизма» ситуацию с убийством американцами Сулеймани

07.01 / Число жертв давки на похоронах Сулеймани достигло 50

03.02 / Мини-футбол. Команда Финляндии не пустила Италию на World Cup

25.12 / Трамп рассказал о съемке в фильме «Один дома – 2»

13.02 / Путин согласился сделать день голосования по Конституции выходным

28.12 / Захарова подчеркнула необоснованность вмешательства США в дела Европы

01.01 / Осмаев о передаче боевикам чеченца, обвиняемого в покушении на него и Окуеву: Амина была не против

06.01 / «Реал» решил досрочно вернуть из аренды украинского вратаря Лунина – СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика