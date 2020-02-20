ФРС оптимистично оценивает экономику США, несмотря на новые риски

20.02.2020, 9:49, Новости дня

Чиновники Федеральной резервной системы США на последнем заседании были осторожно оптимистичны в отношении своей способности поддерживать процентные ставки стабильными в этом году. В то же время они отметили новые риски, вызванные вспышкой коронавируса COVID-19, пишет Reuters.

"Участники в целом оценили распределение рисков для прогноза экономической активности как несколько более благоприятное, чем во время предыдущего заседания", — говорится в протоколе заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), прошедшего 28-29 января.

По итогам этого заседания Федрезерв сохранил базовую процентную ставку в диапазоне 1,5-1,75% годовых.

Участники заседания отметили, что текущая позиция денежно-кредитной политики, вероятно, будет оставаться целесообразной "в течение некоторого времени".

Вспышка коронавируса вызвала массовые сбои в работе предприятий в Китае, что отражается на глобальных цепочках поставок. На этом фоне инвесторы ожидают, что ФРС снизит ставки примерно в июне. В протоколе заседания отмечается, что угроза коронавируса "заслуживает пристального внимания".

Тем не менее представители американского центробанка предложили довольно оптимистичную оценку экономики. Они ожидают, что потребительские расходы останутся устойчивыми, рабочие места будут расти здоровыми темпами, продолжится умеренный экономический подъем, а инфляция вернется к целевому уровню в 2%. ФРС прогнозирует рост экономики на 2% в текущем году.