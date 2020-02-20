Путин заранее обсудил с Медведевым отставку правительства

20.02.2020, 9:48, Новости дня

По словам президента, у них «секретов друг от друга нет».

Президент России Владимир Путин заранее обсудил с Дмитрием Медведевым отставку правительства. Он не согласился, что должность заместителя председателя Совета безопасности, которую занял бывший премьер, была введена в спешном порядке, а отставка носила характер спецоперации. Об этом Путин рассказал в интервью ТАСС.

По его словам, такой ситуации «во власти не должно быть никогда, надо заранее все спокойно, в деловой обстановке, продумав каждый шаг, подготовить, потом решение должно быть принято и реализовано».

По словам президента, «у нас секретов друг от друга нет». Он добавил, что Медведев был «в курсе того, что происходит». Президент не согласился, что отставка правительства была своего рода спецоперацией. Он отметил, что с такими вопросами нельзя тянуть. «Разве лучше было бы отправить правительство в отставку, а потом полгода его формировать? Вы представляете, что начнется в стране?» – сказал президент.

«Здесь рассусоливать нельзя. РФ не такая страна, которая может, как Бельгия, оставаться без правительства целый год», – отметил он. Путин не согласился, что должность заместителя председателя Совета безопасности, которую в январе занял бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев была введена в спешном порядке.

15 января после выступления Путина с посланием президента парламенту Медведев объявил об отставке правительства, которую Блокноту прокомментировали эксперты.



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