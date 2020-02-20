Россиян с коронавирусом стало еще больше

20.02.2020, 9:47, Новости дня

Еще у двух граждан России диагностирована новая инфекция.

Еще у двух граждан России, находящихся на круизном лайнере «Даймонд Принсесс» в порту Иокогамы, диагностирована новая коронавирусная инфекция, сообщает российское посольство в Японии.

По данным ведомства, россияне чувствуют себя нормально, болезнь протекает у них без ярко выраженных симптомов. В ближайшее время их доставят в больницу. Ранее коронавирус также выявили у двух российских пассажиров лайнера.

По состоянию на 20 февраля лайнер, находившийся на карантине из-за коронавируса, покинули еще четверо россиян. Всего на корабле были 24 гражданина России.

Кроме того, стало известно о смерти от болезни двух граждан Японии, госпитализированных около недели назад с «Даймонд Принсесс».

Лайнер «Даймонд Принсесс» попал на карантин 5 февраля после того, как у пассажира из Гонконга выявили вирус. Всего на борту находились около 3700 человек. За две недели коронавирус обнаружили у более 600 человек. Лайнер считался крупнейшим местом распространения COVID-19 за пределами материкового Китая.

Распространение новой коронавирусной инфекции началось в декабре в Китае. По последним данным, общее число заболевших COVID-19 в стране увеличилось за сутки на 394 человека и теперь составляет более 74,5 тысяч человек. Число смертельных исходов выросло на 114 и составляет 2118 человек. Более 16 тысяч человек выздоровели и выписаны из больниц.



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