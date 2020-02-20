Минтруд предложил увеличить финансирование программы маткапитала

20.02.2020, 9:44, Новости дня

Поправки в нацпроекте «Демография», учитывающие увеличенный размер маткапитала, потребуют на 2020-2022 годы дополнительного финансирования из федерального бюджета в объеме свыше 500 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Минтруда.

В ведомстве отметили, что изменения будут внесены в паспорт федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» и в паспорт национального проекта «Демография», передает портал «Будущее России. Национальные проекты».

«Предусматривается увеличение объемов финансирования программы материнского (семейного) капитала за счет средств федерального бюджета на 111,9 млрд рублей в 2020 году, на 193,1 млрд рублей – в 2021 году, на 250,1 млрд рублей – в 2022 году», – сказали в пресс-службе.

В обновленном паспорте федерального проекта «Финансовая поддержка семей» предусматривается продление срока программы маткапитала по 31 декабря 2026 года. Главное нововведение – теперь материнский капитал можно получить после рождения или усыновления первого ребенка. Выплата составит 466 тысяч рублей. При рождении второго маткапитал увеличится еще на 150 тысяч рублей.

Также предусмотрено предоставление права на получение маткапитала семьям при рождении начиная с 1 января 2020 г. второго ребенка или последующих детей, у которых право на получение материнского капитала до 1 января 2020 г. не возникло, в размере 616 тыс. рублей.

Изменения в федеральном проекте «Финансовая поддержка семей» предусматривают увеличение показателя семей, распорядившихся средствами маткапитала, установление показателя по количеству выданных сертификатов на маткапитал семьям при рождении первого ребенка; установление показателя выданных сертификатов на маткапитал при рождении второго ребенка с 2022 по 2024 годы в связи с продлением срока программы.

Ранее премьер Михаил Мишустин сообщал, что в федеральный бюджет 2020-22 годов планируется внести правки, учитывающие увеличенный размер маткапитала.