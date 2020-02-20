У вернувшихся из Китая российских водителей нашли симптомы коронавируса

20.02.2020, 9:37, Разное

У двух вернувшихся из Китая российских водители обнаружили симптомы нового коронавируса. На контрольно-пропускном пункте они прошли осмотр, который выявил у них высокую температуру и признаки респираторной инфекции, сообщает телеканал «360».

Россиян отправили в одну из больниц Благовещенска. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное. У них взяли необходимые анализы. Известно, что водители отправились в Поднебесную за овощами, передает РИА «Новости».

Отметим, что по последним данным. от нового коронавируса COVID-2019 скончались более двух тысяч человек. Количество зараженных превысило отметку в 75 тысяч человек.