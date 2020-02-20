Корабли ЧФ отразили удар крылатых ракет условного противника

20.02.2020, 9:37, Новости дня

Фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» и другие корабли Черноморского флота (ЧФ) провели учения по отражению ракетного удара условного противника и уничтожению его кораблей, сообщили в пресс-службе флота.

«Отряд кораблей Черноморского флота провел учения по уничтожению группы кораблей условного противника в морских полигонах Черного моря. Корабельная ударная группа ЧФ в составе фрегатов «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович», малого ракетного корабля «Вышний Волочек» и ракетного катера «Р-60» вышла в море для проведения подготовительных и зачетных артиллерийских и зенитных ракетных стрельб», – передает ТАСС сообщение пресс-службы флота.

По замыслу учений, отряд кораблей условного противника произвел по ним массированный запуск крылатых ракет. Боевые расчеты противовоздушной обороны фрегатов уничтожили крылатые ракеты условного противника, применив зенитные ракетные комплексы «Штиль-1». Все воздушные цели были уничтожены электронными пусками.

«Затем в рамках учений экипажи кораблей выполнили подготовительные и зачетные артиллерийские стрельбы по морским целям. В качестве кораблей условного противника были использованы буксируемые щиты-мишени. Также артиллерийские расчеты кораблей ЧФ провели стрельбы по плавающим минам и по светящимся авиационным бомбам, сброшенным на парашюте с самолетов морской авиации и ПВО ЧФ», – добавили на флоте.

Ранее на флоте сообщили, что корабли ЧФ провели учения по преодолению минного заграждения в Средиземном море, в отряде кораблей были тральщик «Иван Антонов» и патрульный корабль «Дмитрий Рогачев», недавно вошедшие в состав флота.