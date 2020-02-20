Что произошло за ночь 20 февраля

Еще у двоих россиян, находящихся на круизном лайнере у берегов Японии, обнаружили коронавирус. Кроме того, на судне, которое стоит на карантине, погибли два пассажира — гражданин в возрасте 87 лет и гражданка в возрасте 84 лет.