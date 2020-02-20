Что произошло за ночь 20 февраля

20.02.2020, 9:35, Разное

  • В немецком городе Ханау в двух кальянных произошла стрельба, в результате которой погибли восемь человек. Нападавший сначала застрелил троих человек в одном заведении, а потом направился в другой бар, где убил пятерых. Тело предполагаемого стрелка обнаружили в его доме, рядом с ним был еще один труп.

  • Президент Владимир Путин рассказал, как выбирал претендента на пост премьер-министра. По словам Путина, в предложенном списке кандидатов не было Михаила Мишустина, но в итоге он выбрал его, так как он был специалистом в области цифровизации.

  • Еще у двоих россиян, находящихся на круизном лайнере у берегов Японии, обнаружили коронавирус. Кроме того, на судне, которое стоит на карантине, погибли два пассажира — гражданин в возрасте 87 лет и гражданка в возрасте 84 лет.

  • Частный самолет Ан-2 сразу после взлета совершил жесткую посадку в аэродроме Магадан-13. Из 14 человек находящихся на борту, пострадали семь. У двоих диагностировали компрессионный перелом позвоночника.

  • Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о чрезвычайной ситуации в энергетике из-за санкций США. Он создал комиссию, которая должна будет разработать меры для обеспечения энергетической безопасности страны.

    • Источник: Новая газета



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