Что произошло за ночь 20 февраля

20.02.2020, 9:35, Разное
Еще у двоих россиян, находящихся на круизном лайнере у берегов Японии, обнаружили коронавирус. Кроме того, на судне, которое стоит на карантине, погибли два пассажира — гражданин в возрасте 87 лет и гражданка в возрасте 84 лет.
Частный самолет Ан-2 сразу после взлета совершил жесткую посадку в аэродроме Магадан-13. Из 14 человек находящихся на борту, пострадали семь. У двоих диагностировали компрессионный перелом позвоночника.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о чрезвычайной ситуации в энергетике из-за санкций США. Он создал комиссию, которая должна будет разработать меры для обеспечения энергетической безопасности страны.
Источник: Новая газета
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