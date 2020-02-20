Алла Пугачёва объяснила отказ петь на Западе во времена СССР

20.02.2020, 9:31, Разное

В 1980-х годах Примадонна российской эстрады Алла Пугачёва получала предложение петь на Западе, однако отказалась от него. Как объяснила артистка, во времена СССР длительный выезд за границу могли приравнять к бегству, поэтому она и не решилась участвовать в мюзикле.

В 1986 году в Лондоне прошла премьера мюзикла «Шахматы», автором текста к которому выступил Тим Райс, а музыкальное сопровождение создавали бывшие участники группы ABBA. Одну из ролей в масштабном проекте предлагали исполнить Алле Пугачёвой, и сейчас она говорит, что очень хотела петь в постановке, но приняла решение отказаться. Примадонна объясняет, репетиции должны были длиться около года, а в то время уехать из Союза на столь длительный срок было очень проблематично. Власти могли посчитать, что певица «сбежала на Запад», и это отразилось бы на её семье. Поэтому Пугачёва отказалась, говоря, что «лучше изменить свою судьбу, но не близких».



Недавно в столице прошёл пресс-показ мюзикла «Шахматы», и Алла Борисовна оказалась среди приглашённых. В Instagram певица обнародовала фото, сделанное на мероприятии, на котором запечатлена с Тимом Райсом и Анатолием Карповым. Последний является «прототипом» одного из героев музыкального проекта. В середине осени текущего года состоится премьера русской версии лондонского мюзикла.