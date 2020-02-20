Автоновости: Старт заказов на кроссовер Toyota Wildlander стартует 28 февраля

20.02.2020, 8:31, Новости дня

Японская компания Toyota намерена стартовать предварительные заказы на новый кроссовер Wildlander с 28 февраля.

Указано, что первые серийные паркетники смогут порадовать своих первых владельцев уже к середине апреля. Напомним, новинка Wildlander представляет собой перелицованную версию популярного кроссовера Toyota RAV4. В свою очередь, японские инженеры применили под капотом 2-литровый бензиновый двигатель с мощностью 171 л.с. Также клиенты смогут приобрести гибридную версию на 222 л.с. мощности.

Во всех комплектациях применили бесступенчатый вариатор, тогда как покупатели смогут выбрать кроссовер с передним или полным приводом. Вместе с тем новинка Wildlander имеет передовые опции безопасности, а также функции, рассчитанные на повышение комфорта для водителя и пассажиров.