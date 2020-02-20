Трутнев призвал к дополнительным мерам продбезопасности на Дальнем Востоке

20.02.2020, 9:30, Новости дня

Вице-премьер – полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев призвал власти регионов сделать выводы из ситуации, сложившейся из-за закрытия границ с Китаем.

«Сейчас надо не убытки считать, а сделать определенные выводы и посмотреть какие риски вызвало это событие (закрытие границы РФ с Китаем на Дальнем Востоке – прим. ВЗГЛЯД). Например, взлетели цены на овощи в Приморье, а на Сахалине не взлетели, потому что там теплицы построили. Так может нам подумать о такой продовольственной безопасности, дополнительной в регионах Дальнего Востока», – приводит его слова «Интерфакс».

Трутнев подчеркнул, что на сегодняшний день приняты беспрецедентные меры по защите от проникновения коронавируса на территорию России.

«Сегодня мы должны защитить граждан РФ от болезней, поэтому приняты действительно экстраординарные меры, но другого пути мы просто не видим. Перенесены каникулы, закрыты пункты пропуска, то есть, предпринят целый ряд мер, но у нас просто нет другого выхода, мы не можем позволить, чтобы эпидемия распространилась на территорию России», – отметил полпред.

С четверга 20 февраля в связи ситуацией с новым коронавирусом временно приостанавливается въезд граждан Китая на территорию РФ в частных, учебных и туристических целях, а также в целях осуществления трудовой деятельности. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

МИД РФ сообщил, что выдача гражданам Китая служебных, деловых, гуманитарных и транзитных виз не прекращена.