Honda обновила модель Civic Type R

20.02.2020, 9:30, Новости дня

Японский автомобильный гигант Honda существенно модернизировал популярный «заряженный» хетчбэк Honda Civic Type R.

В продажу поступят одновременно две новинки, отличающиеся внешним видом и техническими параметрами. В модификации Sport Line предусмотрели увеличенные колесные диски на 19 дюймов, а также большой спойлер на  крышке багажника. Старт продаж автомобиля состоится к лету 2020 года.

Более требовательные клиенты смогут выбрать версию Limited Edition, которая появится в продаже в ограниченном тираже 100 машин. Автомобиль лишился кондиционера, сенсорного дисплея и ряд других элементов, за счет чего общий вес кузова значительно уменьшился. Вместе с тем мультимедийный комплекс получил физические клавиши для переключения режимов.



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