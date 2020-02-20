Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук обогнала Елену Батурину в рейтинге богатейших россиянок

20.02.2020, 9:30, Новости дня

Основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стала самой богатой женщиной России по версии Forbes.

Состояние Бакальчук выросло за год на $400 млн и оценивается в $1,4 млрд.

Глава Inteco Management и вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина, несколько лет подряд занимавшая первое место рейтинга, опустилась на второе место. Ее состояние оценивается в $1,2 млрд.

Издание отмечает, что новая оценка состояния Бакальчук — следствие изменений, произошедших с Wildberries. Согласно рейтингу 10 крупнейших онлайн-продавцов, в 2019 году оборот Wildberries вырос на 88% и составил 223,5 млрд рублей.